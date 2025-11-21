Senaryo gereği pistten çıkan bir kargo uçağında yangın çıktığı varsayılarak olay yerine hızla intikal eden ekipler, yangına müdahale ederken kazazedelerin kurtarılması ve tahliyesine yönelik uygulamaları da eş zamanlı olarak başarıyla gerçekleştirdi.

AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin koordinasyonu ile tamamlanan tatbikatta, müdahale süreçleri tüm aşamalarıyla test edilerek ekiplerin refleks kabiliyeti ve organizasyon yetkinliği gözden geçirildi.

Yetkililer, gerçekleştirilen tatbikatın kurumlar arası iş birliğini güçlendirdiğini ve olası acil durumlarda müdahale kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.