Tekin, bugüne kadar deprem bölgesinde 865 okul ve 13 bin 321 dersliğin yapımının tamamlandığını, az hasarlı yaklaşık 84 bin dersliğin onarıldığını, orta hasarlı 219 okul ve 2 bin 776 dersliğin ise güçlendirme çalışmalarının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte toplam 1.553 okul ve 23 bin 860 dersliğin yeniden yapılacağını kaydeden Bakan Tekin, ayrıca 286 okul ve 3 bin 695 dersliğin güçlendirilmesinin planlandığını vurguladı.

Bu yatırımlar sonucunda deprem bölgesindeki derslik kapasitesinin deprem öncesine kıyasla yüzde 15 artmış olacağını dile getiren Tekin, öğrencilerin daha güvenli ve modern eğitim ortamlarına kavuşması için sürecin titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.