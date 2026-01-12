Kaleme aldığı dikkat çekici yazısında Aytekin, Türkiye’de milyonlarca kullanıcıya ulaşan yabancı dijital platformların yatırım yapmadan, istihdam sağlamadan milyarlarca liralık kazancı yurt dışına aktardığını vurguladı. Aytekin’e göre bu yapıların yalnızca birer medya aracı olmadığı, algoritmalar üzerinden toplum mühendisliği yapan güçlü dijital aktörlere dönüştüğü açıkça görülüyor.

158 MİLYAR TL’LİK DİJİTAL TRAFİK

Habib Aytekin, X, Meta, Google ve TikTok gibi yabancı dijital platformların Türkiye’den elde ettiği reklam gelirlerine dikkat çekerek çarpıcı bir rakam paylaştı. Aytekin’e göre bu platformlar, Türkiye pazarından yaklaşık 158 milyar TL’lik reklam geliri elde etti.

Ancak Aytekin, bu devasa kazanca rağmen söz konusu şirketlerin yeterli vergi yükümlülüğü üstlenmediğini, yerli ekonomiye ve istihdama kayda değer bir katkı sunmadığını ifade etti. Bu durumun hem ekonomik adalet hem de rekabet eşitliği açısından ciddi bir sorun yarattığını vurguladı.

“DİJİTAL ALAN ARTIK BİR BİLGİ SAVAŞI CEPHESİ”

Dijital mecraların yalnızca eğlence ve paylaşım alanı olmaktan çıktığını söyleyen Aytekin, özellikle Gazze’ye yönelik paylaşımların sansüre uğramasını örnek gösterdi. Aytekin, dijital alanın bugün açıkça bir operasyon merkezi gibi çalıştığını ifade etti.

“Paylaşılan her video, her görsel tıklanma ve reklam gelirine dönüşüyor. Ortaya çıkan ekonomik değer ise emperyal merkezlerin kasasına akıyor. Sansür, gölgeleme ve algoritmik manipülasyonlarla bilgi akışı bilinçli şekilde yönlendiriliyor” diyen Aytekin, dijital medyanın stratejik bir silaha dönüştüğünü dile getirdi.

YERLİ VE BAĞIMSIZ MEDYA İÇİN KRİTİK UYARI

Aytekin, mevcut tablo devam ettiği takdirde Türkiye’de yerel ve bağımsız medyanın ayakta kalmasının giderek zorlaşacağını belirtti. Yerli ve milli yayıncılığın korunması gerektiğini vurgulayan Aytekin, yabancı platformlara yönelik yasal ve ekonomik tedbirlerin gecikmeden hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

“Ulusal yayın yapan kuruluşlar korunmalı. Ülkenin ekonomik ve kültürel yapısını zedeleyen şirketlere karşı ciddi yasal düzenlemeler getirilmeli. Vergide kolaylık sağlanmamalı, içerik denetimleri artırılmalı” ifadelerini kullandı.

“DİJİTAL EGEMENLİK CİDDİ TEHLİKE ALTINDA”

Habib Aytekin, Türkiye’de milyonlarca kullanıcıya ulaşan ve büyük reklam gelirleri elde eden yabancı dijital platformların denetimsizliğinin, dijital egemenlik ve adalet duygusu açısından büyük bir çelişki oluşturduğunu belirtti.

“Yükümlülükten muaf ama etkisi son derece güçlü oyuncular dijital alanda iş başına geçmiş durumda” diyen Aytekin’in bu çıkışı; dijital platformlar, medya düzenlemeleri ve ulusal egemenlik tartışmalarını magazin ve medya dünyasının gündemine taşıdı.