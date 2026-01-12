Onikişubat Belediyesi, kış şartlarının en ağır hissedildiği kırsal mahallelerde dahi hizmetten taviz vermeden, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya ve güvenli ulaşımı sağlamaya devam ediyor.

Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, oluşturduğu 70 araç 170 kişilik karla mücadele ekibiyle çalışmalarına aralıksız sürdürüyor.

Özellikle yüksek rakımlı ve ulaşımı zor olan kırsal mahallelerde yol açma, yol genişletme ve tuzlama çalışmaları titizlikle yürütülürken, yoğun karla birlikte hiçbir yolun uzun süre kapalı kalmaması için anında müdahale ediliyor.

Kar yağışının etkisini artırdığı anlarda dahi ekipler, iş makineleri ve teknik personelle sahada aktif görev alarak güvenli ulaşımı sağlıyor.

Kırsal mahallelerde karla mücadele aralıksız devam ediyor

Bu kapsamda Avgasır, Ayşepınarı, Beşen, Büyüksır, Çağırgan, Çakırdere, Döngel, Hacıbudak, Ilıca, Kalekaya, Kurucaova, Kumarlı, Rahmacılar, Saygılı, Suluyayla, Süleymanlı, Tekir, Çukurhisar, Kaynar, Selimiye ve Altınova mahallelerinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Mahalle yollarında kar küreme ve tuzlama işlemleri düzenli olarak yapılırken, özellikle acil durumlar, sağlık ve eğitim ulaşımı öncelikli olarak ele alınıyor.

“Yoğun kar yağışı ve zorlu arazi şartlarına rağmenfedakârlıkla görev yapıyoruz”

Zorlu kış şartlarının günlük yaşamı olumsuz etkilememesi adına sahadaki çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, “Kırsalda yaşayan hiçbir hemşehrimizin mağduriyet yaşamasına müsaade etmiyoruz. Yoğun kar yağışı ve zorlu arazi şartlarına rağmen ekiplerimiz büyük bir fedakârlıkla görev yapıyor. Amacımız, vatandaşlarımızın merkezle bağlantısını kesmeden, güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak,” ifadelerini kullandı.

Başkan Toptaş, kış boyunca teyakkuz halinde olunacağını vurgulayarak, ihtiyaç duyulan her noktaya anında müdahale edileceğini ve karla mücadelenin planlı, koordineli ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.