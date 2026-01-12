Program kapsamında, kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinde istihdam sağlanacak.

Başvuru Süreci ve Seçim Yöntemi

Başvurular, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü mesai saati bitimine kadar alınacak.

Vatandaşlar, başvurularını e-Devlet üzerinden, ALO 170 İŞKUR Çağrı Merkezi'ni arayarak veya İŞKUR e-şube sistemi aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Programa katılacak bin kişi, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü yapılacak noter huzurundaki kura ile belirlenecek.

Program Süresi

Toplum Yararına Program, 2 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.