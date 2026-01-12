Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ulaşımda ve günlük yaşamda aksamalara neden olmaması için tüm birimleriyle sahadaki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ile Kuzey İlçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler; yoğun kar yağışının etkili olduğu Onikişubat, Dulkadiroğlu, Göksun ve Elbistan kırsalı başta olmak üzere şehir genelinde kar küreme ve tuzlama araçlarıyla yolları ulaşıma açık tutmak için yoğun mücadelesini sürdürüyor.

Ekipler, buzlanma riskine karşı düzenli aralıklarla tuzlama ve solüsyon uygulamalarına da devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar yağışı sürdüğü müddetçe ekiplerin sahada kesintisiz görev başında olacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, karla mücadeleyle ilgili taleplerin ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden iletilebileceği hatırlatıldı.