Yarışmalara ilişkin detaylı bilgiye ve başvuru formuna Büyükşehir’in internet adresinden ulaşılabiliyor.

UNESCO tarafından Türkiye’deki tek “Edebiyat Şehri” unvanına sahip olan Kahramanmaraş, bu güçlü kültürel mirasını yeni etkinliklerle yaşatmaya devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin edebiyatla özdeşleşen kimliğini daha da güçlendirmek amacıyla kültür sanat faaliyetlerini artırarak sürdürürken, edebiyat dünyasını bir araya getirecek önemli bir organizasyonu daha hayata geçiriyor.

Bu kapsamda, bu yıl 6’ncısı düzenlenecek Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri çerçevesinde Türkiye geneli şiir ve öykü yazma yarışması başlatıldı. Edebiyatseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen yarışma, genç ve yetişkin kalemleri aynı çatı altında buluşturmayı hedefliyor.Yarışmaya, Türkiye genelinde 15 yaş ve üzeri tüm edebiyat tutkunları katılım sağlayabilecek. Katılımcılar, edebi yeteneklerini şiir ve öykü olmak üzere iki ayrı kategoride sergileme imkânı bulacak. Jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek eserler arasından dereceye giren katılımcılar, para ödülleri ve plaketlerle ödüllendirilecek.

Şiir ve Öyküye Gönül Veren Herkes Yarışmaya Davet Edildi

Edebiyatın farklı türlerine kapı aralayan yarışmalarda, başvurular 15 Şubat 2026 tarihine kadar kabul edilecek. Yarışmaya katılmak isteyen edebiyatseverler; katılım şartları, yarışma takvimi ve başvuru formuna https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2026/01/08/6-uluslararasi-kahramanmaras-siir-ve-edebiyat-gunleri-basvuru-formu internet adresinden ulaşılabiliyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, edebiyatın birleştirici gücüne vurgu yapılarak, yarışmanın hem yeni yeteneklerin keşfedilmesine hem de edebiyatın toplumun her kesimine yayılmasına katkı sunacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, şiir ve öyküye gönül veren tüm edebiyatseverler yarışmaya davet edildi.