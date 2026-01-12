Etkinliğe Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Çetintaş, KSÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adil Akyüz, Dulkadiroğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Kazım Doğru, Ziraat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı İsa Nedirli, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Program kapsamında Prof. Dr. Durmuş Öztürk’ün “Tarladan Sofraya” temalı fotoğraf gösterimi sunuldu. Açılış ve protokol konuşmalarında tarımsal öğretimin tarihsel birikimi, güncel sorunlar ve geleceğe yönelik sorumluluklar ele alındı.

Ziraat Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Fatma Tokmak, “10 Ocak Tarım Bayramı” dolayısıyla yaptığı konuşmada, tarımın yalnızca bir üretim alanı değil, doğrudan bağımsızlık ve gelecek meselesi olduğunu ifade etti. Tokmak, KSÜ çatısı altında yetişen gençlerin bilimi, teknolojiyi ve toprağın emanet bilincini birlikte taşıyarak Türkiye’nin tarımsal gücünü ileriye taşıma sorumluluğunu üstlendiğini vurguladı.

Ziraat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı İsa Nedirli ise yaptığı değerlendirmede, tarımın milli bağımsızlığın temel taşı olduğunu belirterek, 180 yıllık tarımsal öğretim geleneğinin yalnızca teknik bilgi değil, toprağa saygı ve üretimin sürdürülebilirliğini de öğrettiğini ifade etti. Nedirli, emeği geçen tüm akademisyenleri ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri saygıyla andı.

KSÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adil Akyüz ise konuşmasında, Türkiye’de bugün 49 fakültede lisans düzeyinde ziraat eğitimi verildiğini hatırlatarak KSÜ Ziraat Fakültesinin akademik geçmişi, bölümleri, lisans ve lisansüstü eğitim olanakları ile vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Su ve gıda gibi stratejik öneme sahip alanların ziraatın değerini her geçen gün artırdığını belirten Akyüz, tarımın çok sayıda alt sektöre kaynak sağlayan ve milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olan stratejik bir alan olduğunu söyledi. Tarımsal öğretimin 180. yılını kutlayan Akyüz, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden akademisyen ve öğrencileri rahmetle andı, törenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu da konuşmasında, sağlığın temel unsurlarından birinin beslenme ve gıda tedariki olduğuna dikkat çekerek, Osmanlı’nın son döneminden itibaren tarım ve eğitim alanında yapılan ıslahatlara değindi. Üniversitelerin yol gösterici bilim yuvaları olduğunu ifade eden Karatutlu, eğitim, yönetişim ve toplum bütünlüğünün birlikte ilerlemesinin önemine vurgu yaptı.

Program, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün tanıtım videosu ile devam etti. Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç, tarımın tarihsel gelişimi, ziraat mühendisliği mesleğinin niteliği ve günümüzde tarımın üstlendiği rol hakkında bilgi verdi. TİGEM’in yapısı ve faaliyetlerine değinen Gezginç, kurumun 9 bin personelle Türkiye’nin dört bir yanında üretim yaptığını, özellikle Ceylanpınar’daki 1,6 milyon dekar büyüklüğündeki işletmenin dünyanın en büyük tarım işletmelerinden biri olduğunu belirtti. Tohum ve damızlık üretiminin ana faaliyet alanı olduğunu ifade eden Gezginç, iyi tarım uygulamaları, basınçlı sulama sistemleri, hayvancılık faaliyetleri ve genetik kaynakların korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin bilgiler paylaştı.

Etkinlikte, 6 Şubat depremlerinde diplomalarını kaybeden Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç’e lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları takdim edildi. Ayrıca akademik teşvikte ilk beşe giren akademisyenlere ve 2025 yılı içerisinde TÜBİTAK ile uluslararası proje kabulü alan proje yürütücülerine belge verildi. Ziraat Fakültesi tarafından üretilen sumak ekşisi ve zeytinyağı da akademisyenlere takdim edildi.

Türkiye’de Tarım Öğretiminin 180. Yıl Dönümü etkinlikleri, akşam düzenlenecek “Başak Gecesi” yemeği ile devam edecek.