Kahramanmaraş Edebiyat İncelemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (EDEM) koordinasyonunda yürütülen “Türk Diaspora Edebiyatı Üzerine Bir Araştırma” konulu proje, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

YTB dışında KSÜ BAP’ın da “Destek Tamamlama” kapsamında ortağı olduğu çalışmada Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde gerçekleştirilecek saha araştırmalarıyla, Kahramanmaraşlı şair ve yazarlar da dahil olmak üzere Türk diasporasındaki önemli edebi şahsiyetlerin eserleri ve edebî üretim süreçleri yerinde incelenecek.

Üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi ve KSÜ EDEM Müdürü Prof. Dr. Selim Somuncu yürütücülüğünde hazırlanan proje, YTB'nin "Güçlü Diaspora, Güçlü Türkiye" vizyonuna akademik ve kuramsal bir perspektif kazandırmayı hedefliyor.

Postkolonyal eleştiri bağlamında yapılacak incelemelerin Türk diaspora edebiyatı araştırmalarına ve Kahramanmaraş’ın "UNESCO Edebiyat Şehri" unvanının uluslararası alandaki bilimsel prestijine katkı sunması amaçlanıyor.