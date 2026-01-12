MADO Evi’nde düzenlenen toplantı, yoğun katılımı ve samimi atmosferiyle dikkat çekti.

Lokantacı, kebapçı ve pastaneci esnafının yoğun ilgi gösterdiği buluşmada salon tamamen dolarken, çok sayıda katılımcı konuşmayı ayakta takip etti. Oluşan kalabalık, toplantıya adeta miting havası kazandırdı. MADO 'nun diğer üst kısımlardaki bölümler de misafirleri ağırlamak üzere açıldı. Esnafın gösterdiği ilgi, Kanbur’a verilen desteğin açık bir göstergesi olarak yorumlandı.

Toplantıda konuşan Başkan Erdal Kanbur, görev anlayışının makam değil hizmet odaklı olduğunu vurguladı. Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Kanbur, şu ifadeleri kullandı:

“Benim koltuk sevdam yok. Benim sevdam esnafımdır. Bu görevi bir makam olarak değil, omuzlarımda taşıdığım bir sorumluluk olarak görüyorum. Esnafımızın derdi benim derdimdir. Sorunlarımızı birlikte konuşarak, birlikte çözmeye devam edeceğiz.”

Toplantıda artan maliyetler, personel sorunları, vergi yükü ve sektörel beklentiler gündeme geldi. Esnafın taleplerini tek tek dinleyen Kanbur, iletilen sorunları ilgili mercilere taşıma noktasında kararlılık mesajı verdi.

Yeniden adaylık sürecine de değinen Kanbur, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafın menfaatlerini önceleyen bir anlayışla çalışacaklarını belirten Kanbur, destek veren tüm esnafa teşekkür etti.

Toplantının ardından esnaf ve aileleriyle birlikte yemekli programda buluşan Başkan Kanbur, katılımcılarla birebir sohbet ederek görüş ve önerileri dinledi. Samimi diyalogların yaşandığı program, dayanışma mesajlarıyla sona erdi.