Sınıflarda rahatsızlanan çok sayıda öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edildi.

Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, öğrencileri ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere naklederken, itfaiye ekipleri okul binasında kapsamlı ölçüm ve inceleme çalışması başlattı.

Yetkililer, hastaneye kaldırılan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ve tedbir amacıyla müşahede altında tutulduklarını açıkladı. Kokunun kaynağının tespit edilmesine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.