MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda önemli mesajlar verdi.

Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik eleştiriler ve saldırılara değinerek, “Vefatının üzerinden 87 yıl geçmiş olmasına rağmen haksız ve hayasız saldırılara maruz kalan Atatürk, Türk milletinin hürriyet meşalesidir. Eğer Atatürk olmasaydı hangi bayraklar semalarımızda dalgalanır, ezan yerine neyi işitirdik?” ifadelerini kullandı.

Merhum Sezai Karakoç’un sözlerini hatırlatan Bahçeli, “Seni yok sayacaklar, sen daha çok var olacaksın. Atatürk yok sayıldıkça çoğalacak, saldırıya uğradıkça milli gönüllerde çağlayacaktır” dedi.

Cumhuriyet ve Cumhur İttifakı’na da vurgu yapan Bahçeli, şunları söyledi:

“Cumhurun kaderi, Cumhuriyetin kaderidir. “Cumhur İttifakı, Türkiye’yi karanlık emellerden, kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacak, milletiyle bir ve bütün halinde geleceği inşa edecektir.”

Bahçeli ayrıca Türkiye’nin çok boyutlu dış politikası ve bölgedeki öncü rolüne değinerek, uluslararası gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:

“İnsanlık gerilim ve kutuplaşmalardan dolayı yorgun düşmüştür. Savaş ve soykırım suçu işleyen siyonist vandallık dünya çapında protesto edilmektedir. Gazze’ye ulaşması gereken insani yardımlar engellenmektedir. Terörsüz Türkiye’nin şafağı sökecek, yüreklerimizde dikilen fideler meyvesini yakında verecektir.”

Bahçeli sözlerini, MHP ve Cumhur İttifakı’nın milletin kaderi ve devletin bekasıyla doğrudan bağlantılı olduğunun altını çizerek tamamladı:

“Bir gerçek vardır ki o da MHP ve Cumhur İttifakının kaderi milletin kaderi, devletin bekası ve istikbalidir.”