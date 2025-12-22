İyi Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Mustafa Bastırmacı’ndan sert tepki: “Bu millet teröristbaşıyla pazarlık yapanları aff
Gerçekleştirilen ziyarette, Kahramanmaraş’ta yürütülen teşkilat çalışmaları ve saha faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir rapor Genel Başkan Bahçeli’ye arz edildi.
Ziyarette, Kahramanmaraş’a dair gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Genel Başkan Devlet Bahçeli, iletilen çalışmalar için memnuniyetini dile getirdi.
Bahçeli, tüm Kahramanmaraşlı hemşerilere selam ve muhabbetlerini iletti.