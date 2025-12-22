Genetiğiyle oynanmamış, nesiller boyunca aynı topraklarda çoğaltılarak günümüze ulaşan bu havuç; bölgenin kendine has toprak yapısı sayesinde daha dolgun, daha sulu ve daha lezzetli bir yapıya sahip.

Uzmanlara göre Maraş havucunun ayırt edici özelliklerinin temelinde, Dulkadiroğlu ilçesinin mineral bakımından zengin toprak yapısı ve ata tohumunun doğal karakteri yer alıyor. Bu niteliğiyle Maraş havucu yalnızca bir tarım ürünü değil, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın kültürel ve tarımsal mirasını temsil eden önemli bir değer olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte bu değerli ata tohumu bugüne kadar yeterince kayıt altına alınmadı ve resmi koruma sürecine dahil edilmedi. Bu noktada Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği (KAMFOD) önemli bir sorumluluk üstlenerek Maraş havucu üzerine belgesel ve görsel arşiv çalışmalarını başlattı. Çalışmalarda havucun Dulkadiroğlu’ndaki ekimden hasada kadar olan süreci, toprakla bağı ve bölge halkı için taşıdığı anlam görsel olarak belgeleniyor.

KAMFOD yetkilileri, bu çalışmanın temel amacının Maraş havucunun bir ata tohumu olarak kayıt altına alınması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması olduğunu belirtti. Ayrıca ilgili kurum ve yetkililere resmi tescil çağrısında bulunarak yapılacak tescilin hem üreticiyi koruyacağı hem de Dulkadiroğlu ve Kahramanmaraş’ın tarımsal değerlerine sahip çıkılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Dulkadiroğlu’nun bereketli toprağından doğan, ata tohumundan gelen bu eşsiz lezzetin hak ettiği değeri görmesi için başlatılan çalışmaların önümüzdeki süreçte daha da genişletilmesi hedefleniyor.