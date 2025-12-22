6 Şubat 2023’te yaşanan büyük deprem felaketi sonrası Dulkadiroğlu ilçemiz, ağır bir yıkımla karşı karşıya kalmıştır. 120.000 konuttan 30.000’i yıkılmış, binlerce vatandaşımız evsiz kalmış, sosyal yaşam sekteye uğramıştır. Ancak bu büyük yıkım karşısında halkımızla birlikte kararlılıkla ayağa kalkma iradesi gösterilmiş, yaraların sarılması için topyekûn bir seferberlik başlatılmıştır.



YARALARI SARMAK İÇİN HALKLA ELE ELE

İlçemizin önceliği, her zaman insan olmuştur. Bu anlayışla kurulan “Halk Danışma ve İstişare Meclisi” ile her hafta bir mahallede halkımız dinlenmekte, sorunlar yerinde tespit edilip çözümler üretilmektedir. 73 haftadır aralıksız süren bu model, katılımcı yerel yönetim anlayışının örneklerinden biri olmuştur.

SOSYAL YAŞAM VE KADIN MERKEZLERİ

Yıkılan parklarımız sadece yeniden yapılmakla kalmamış, sosyal dönüşüme hizmet edecek şekilde bilgi evlerine, kitap kafelere ve anne-çocuk merkezlerine dönüştürülmüştür. Hayırsever iş insanlarının desteğiyle yapılan bu alanlar, kadınların eğitim, üretim ve dayanışma merkezine dönüşmüştür.

EKONOMİK KALKINMA İÇİN YEREL VE ULUSAL İŞBİRLİĞİ

Kurulan DUKOP (Dulkadiroğlu İşletme Kooperatifi) ile yerel üreticimizin ürünü doğrudan alınmakta, paketlenmekte ve pazarlanarak ekonomiye kazandırılmaktadır. Ceviz, zeytin, baharat, peynir gibi ürünler ilçemizin markası hâline gelme yolundadır. Ayrıca Lezita firmasının ilçemize yaptığı yatırım sayesinde yem fabrikası ve kesimhane kurulacak, 1000 kişiye istihdam sağlanacak, kırsalda kümes hayvancılığı teşvik edilecektir.

ALTYAPI VE ÜSTYAPI SEFERBERLİĞİ

Büyükşehir ve merkezi hükümet desteğiyle altyapı (su, kanalizasyon, yağmurlama) çalışmaları ilçemizin merkezinde hızla devam etmektedir. Kırsal mahallelerde asfaltlama ve yol çalışmaları tüm hızıyla sürerken, altyapı tamamlandıkça merkez sokaklar modern asfaltla yenilenecektir.

PLANLI ŞEHİRCİLİK İLE YENİ BİR İLÇE

Doğu İmar Planı onaylanmış, Doğukent’ten Akyar’a uzanan yeni konut alanları için zemin etüdü tamamlanmış ve yeni bir Dulkadiroğlu için düğmeye basılmıştır. 75 dönümlük özel arsa üzerinde “Refahkent” isimli 800 konutluk örnek bir yaşam alanı hayata geçirilecek, ayrıca 250 dükkânlık galericiler sitesi projesiyle ticaret canlandırılacaktır.

KARARLILIKLA, UMUTLA, BİRLİKTE YÜKSELİYORUZ

Bugün hâlâ konteynerde yaşayan binlerce insanımız için TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle yapılan konutlar çok yakında teslim edilecek, yerinde dönüşüm projeleriyle vatandaşlar güvenli evlerine kavuşacaktır.

Tüm bu sürecin temel gücü; halkıyla kenetlenmiş, bilgi, ahlak ve liyakatla çalışan bir ekibin varlığıdır. Dulkadiroğlu, yalnızca geçmişin yaralarını sarmıyor; geleceğin umut dolu ilçesini inşa ediyor.