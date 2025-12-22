Aytekin, Fransa’da düzenlenecek olan ve müzik ile sinema dünyasının en iyilerine not verecek.

Prestijli organizasyona jüri üyesi olarak davet edildi.

Kültür, sanat ve medya dünyasının önde gelen isimler yer aldı.

Jüri kadrosunda Türkiye’yi temsil edecek olan Habib Aytekin, değerlendirmelerini mesleki etik ilkeler doğrultusunda gerçekleştirecek.

Tarafsızlığıyla tanınan bir isim

Habib Aytekin, yıllardır magazin haberciliğinde benimsediği tarafsız, şeffaf ve ilkeli yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Aytekin’in, jüri sürecinde de aynı titizlikle hareket edeceği belirtiliyor.

Organizasyon yetkilileri, Aytekin’in objektif bakış açısı ve deneyiminin jüriye önemli katkı sağlayacağını vurguluyor.

Türkiye’yi uluslararası platformda temsil edecek

Fransa’daki bu prestijli davet, yalnızca bireysel bir başarı olarak değil, aynı zamanda Türk medyasının başarısı olacak.

Habib Aytekin, jüri koltuğunda oturarak Türkiye’den çıkan medya profesyonellerinin dünya çapındaki etkinliğini bir kez daha gözler önüne serecek.

Medya kariyerinde ışıltılı bir zirve

Ulusal arenada gerçekleştirdiği röportajlar, özel haberler ve sektöre yön veren çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Aytekin’in, bu uluslararası görevle birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açtığı ifade ediliyor.

Medya dünyasında ismini sınırların ötesine taşıdı.

Bu davetin, Habib Aytekin’in kariyerinde ışıltılı bir zirve olarak yerini alması bekleniyor.

Aytekin’in değerlendirmelerinin küresel medyada dikkat çekecek.

Türk medyasının güçlü kalemlerinden biri olan Habib Aytekin, bu önemli göreve hazırlanıyor.

Uluslararası sahnede Türkiye’nin imzasını bir kez daha atmaya hazırlanıyor.