Başkan Gürbüz, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu kutlu zaman diliminin; bireysel arınma, toplumsal dayanışma ve manevi yenilenme için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Üç ayların, kalplerin yumuşadığı, paylaşma ve yardımlaşma duygularının güçlendiği müstesna bir dönem olduğuna dikkat çeken Başkan Gürbüz, bu günlerin insanları birbirine daha da yakınlaştırdığını vurguladı. Maneviyatın yoğunlaştığı bu süreçte; hoşgörü, merhamet ve kardeşlik duygularının hayatın her alanında hissedilmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Erkan Gürbüz mesajında, kandil geceleriyle anlamı daha da derinleşen üç ayların; hatalardan ders çıkarma, gönülleri onarma ve umutları tazeleme fırsatı sunduğunu ifade ederek, bu mübarek zamanların iyi değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, üç ayların başta Elbistanlı hemşehrileri olmak üzere tüm millete ve İslam âlemine sağlık, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni etti.