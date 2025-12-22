Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, ülkede olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da gündemin saat başı değiştiğini belirterek, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın görevden alınmasının kamuoyunda büyük bir şaşkınlık yarattığını dile getirdi. Ateş, görev süresinin bitimine aylar kala alınan bu kararın nedenlerinin açık ve net biçimde paylaşılması gerektiğini vurguladı.



KONSER TARTIŞMASI VE SENDİKAL TEPKİLER



Üniversitede bir firma tarafından kiralanan salonda gerçekleştirilen konserin ardından yaşanan tartışmaları hatırlatan Ünal Ateş, “Bir konser etkinliği üzerinden, üniversitede sanki yasa dışı bir durum yaşanmış gibi algı oluşturulması kabul edilemez. Bu etkinlikten günler sonra bazı çevrelerin rektör hocayı hedef alması, süreci daha da tartışmalı hale getirmiştir,” ifadelerini kullandı.



SİYASİ ÇEKİŞME İDDİALARI CİDDİ ENDİŞE KAYNAĞI



Görevden almanın arkasında siyasi çekişmeler olduğu yönündeki iddialara da değinen CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, “AK Parti içindeki eski ve yeni milletvekilleri arasında yaşandığı iddia edilen gerilimlerin, bir üniversite rektörünün görevden alınmasına gerekçe yapılması son derece vahimdir. Bu şehirde kimsenin kişisel hesaplar uğruna Kahramanmaraş’ın kaderiyle oynamaya hakkı yoktur,” şeklinde konuştu.



“DEPREM SONRASI SÜREÇTE BU TÜR KARARLAR ŞEHRİN MORALİNİ BOZUYOR”



Deprem sonrası toparlanmaya çalışan Kahramanmaraş’ta, bürokrasi, eğitim, sağlık ve tarım alanlarında istikrara ihtiyaç olduğunu belirten Ateş, “Böylesine hassas bir dönemde alınan bu kararlar, şehrin moralini bozmakta ve kaosa sürüklendiği algısını güçlendirmektedir. Üniversiteler, siyasi çekişmelerin değil bilimin merkezi olmalıdır,” ifadelerini kullandı.



AKADEMİK YAPIYA ZARAR VERİLİYOR



Benzer uygulamaların geçmişte de yaşandığını hatırlatan Ünal Ateş, görev süresi dolmak üzere olan rektörlerin görevden alınmasının akademik camiada güvensizlik yarattığını belirterek, “Bu anlayış devam ederse Kahramanmaraş’ta üniversitelerde akademisyen kalmayacak. Şehre hizmet eden insanlar bu şekilde harcanamaz,” değerlendirmesinde bulundu.