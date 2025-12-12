CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, deprem sonrası koşulların hâlâ olağanüstü olduğunu belirterek, esnafın normal yaşama dönmeden vergi ve sigorta talepleriyle karşı karşıya bırakıldığını ifade etti.

Ateş, “İnsanlar hâlâ konteynerlerde yaşam mücadelesi veriyor. Evine ekmek götürmeye çalışan esnafın peşine düşüp vergi, sigorta istemek vicdana sığmaz” şeklinde konuştu.

“ÖNCE HAYAT NORMALE DÖNSÜN, VERGİ SONRA ALINIR”

Mücbir sebep uygulamasının uzatılmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Ünal Ateş, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu konuda defalarca öneride bulunduğunu hatırlattı. Ateş, “Biz diyoruz ki mücbir sebep bir kere uzatılsın, hatta üç yıl uzatılsın. Vatandaş ayağa kalksın, hayat normale dönsün. Bugüne kadar vergisini ödeyen, sigortasını yatıran esnaf, koşullar düzeldiğinde yine sorumluluğunu yerine getirir” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR SORUMLULUKTAN KAÇAMAZ”

Ateş, iktidar temsilcilerinin konuyu yürütmeye havale eden tutumunu da eleştirerek, “Seçim döneminde vatandaşın kapısına gittiğinizde ‘hayatınızı kolaylaştıracağız’ demediniz mi? Vatandaş bu sözlerle size oy verdi. Sayın Bakan’a hatırlatıyorum; siz muhalefet milletvekili değilsiniz, iktidar partisinin mensubusunuz. Bu sorunu çözmek sizin göreviniz” dedi.

“KAHRAMANMARAŞ’TA ESNAF HAYATLA BOĞUŞUYOR”

Kahramanmaraş’taki tabloyu örneklerle anlatan Ünal Ateş, “Benim esnafım 21 metrekarelik konteynerde ayakta kalmaya çalışıyor. Beyzadeler bunu anlamayabilir. Ama bir gün gelip sabah akşam o konteyner dükkânda esnafla birlikte dururlarsa ne demek istediğimi çok iyi anlarlar” ifadelerini kullandı.

Ünal Ateş, mücbir sebep uygulamasının derhal uzatılması gerektiğini vurgulayarak, deprem bölgesindeki yurttaşların yalnız bırakılmaması çağrısında bulundu.