Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’e iki önemli talep

Milletvekili Karakoç, Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmede, deprem bölgesi olan Kahramanmaraş için iki kritik konuda talepte bulundu.

-Mücbir sebep halinin 30 Kasım’da sona ereceğini hatırlatan Karakoç, bu sürenin 6 ay daha uzatılmasını istedi.

-Vatandaşların borç yapılandırmalarında SGK ve Maliye’nin teminat şartı istemesinin süreci zorlaştırdığını belirterek, bu şartın kaldırılması ve yapılandırmaların teminatsız şekilde yapılması yönünde talepte bulundu.

Karakoç, “Sayın Bakanımızın depremzede odaklı hassas yaklaşımı için hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu’na üç başlıkta talep

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, Sağlık Bakanı Sn. Kemal Memişoğlu ile yaptığı görüşmede, Kahramanmaraş’ın sağlık alanındaki öncelikli ihtiyaçlarını dile getirdi.

Karakoç, Dulkadiroğlu’nda birkaç ay içinde açılması planlanan Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasının, hastanenin kapasitesini önemli ölçüde artıracağını vurgulayarak, bu ek binayla birlikte hastanenin eğitim ve araştırma hastanesi statüsü kazanması ya da en azından 3. basamak hastane niteliği taşımasının şehre ciddi katkı sağlayacağını ifade etti. Bu sayede Kahramanmaraş’ta yan dal doktoru eksikliğinin önüne geçilebileceğini, vatandaşların daha nitelikli sağlık hizmetine kavuşacağını belirtti. Bakan Memişoğlu’nun, bu öneriyi önümüzdeki süreçte değerlendireceklerini ifade ettiği aktarıldı.

Karakoç ayrıca, Elbistan Karahasanuşağı Mahallesi’nin aile sağlığı merkezi ihtiyacını yeniden gündeme taşıdı. Daha önce 14 Ağustos 2025 tarihinde resmî olarak iletilen bu talebin ivedilikle çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Bakanlık tarafından çalışmaların başladığı ve kısa sürede sonuçlandırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Son olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Kurumsal Kimlik Kılavuzu’nda eczacılara beyaz önlük yerine haki yeşil kıyafet öngörülmesini ele alan Karakoç, “Beyaz önlük eczacılık mesleğinin geleneği, tarafsızlığın ve etik duruşun simgesidir. Bu sembolün korunması gerektiğine inanıyoruz,” diyerek düzenlemeden geri dönülmesi talebini iletti.

“Elbistan kayısısı Kahramanmaraş’ın alın teridir”

Karakoç’un üçüncü durağı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Fatih Kacır oldu. Görüşmede, “Malatya Kayısısı” coğrafi işaret tescilinde Elbistan’ın bu sınırlara dahil edilmesine karşı çıktı.

“Elbistan kayısısı Kahramanmaraş’ın bereketli topraklarında, Afşin yelinin serinliğinde, Ceyhan suyunun bereketinde yetişir. Rengi daha parlak, kokusu daha yoğun, tadı ise bambaşkadır,” diyen Karakoç, coğrafi işaretin düzeltilmesi için resmi girişimlerin başlatıldığını açıkladı.

2024 Elbistan verileri:

-Üretim Miktarı: 46.390 ton

-Meyvelik Alanı: 109.060 dekar

-Verim: 425 kg/dekar

“Her şehir kendi değerine sahip çıkmalı, her emek kendi adıyla anılmalı” diyen Karakoç, “Elbistan kayısısı; adıyla, tadıyla, toprağıyla Elbistan’dır, Kahramanmaraş’tır!” ifadeleriyle üreticinin yanında olduklarını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na 10 başlıkta talep

Karakoç, Tarım ve Orman Bakanı Sn. İbrahim Yumaklı ile yaptığı görüşmede Kahramanmaraş’ın sulama ve tarımsal altyapı konularını tek tek gündeme taşıdı.

Ele alınan projeler arasında:

-Elbistan Kavaktepe Projesi

-Elbistan Kalealtı Sulaması Yenilemesi

-Göksun 2. Merhale Salyan Barajı

-Afşin Adatepe ve Karakuz Barajı Projeleri

-Afşin–Elbistan–Ekinözü Akdere İçmesuyu Hattı

-Türkoğlu Adatepe Sulaması

-Andırın Sulama Rehabilitasyonu ve Geben Göleti

-Pazarcık Kartalkaya Barajı sağ–sol sahil sulamaları

Milletvekili Karakoç ayrıca, kooperatiflerin güçlendirilmesi, hayvancılığın teşvik edilmesi ve Gıda Kontrol Laboratuvarı kurulması konularını da gündeme taşıdı.

“Dondurma, pul biber, tarhana, şekerli sucuk ve tatlı su balığı ihracatı yapan Kahramanmaraş’ta laboratuvar eksikliği ciddi bir sorundur. Bölgesel bir laboratuvarın kurulması elzemdir,” diyen Karakoç, bu konuda detaylı rapor sunduğunu açıkladı.

“Kahramanmaraş’ın her konusunun takipçisiyim”

Görüşme trafiğini değerlendiren MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, “Her başlığı ayrı ayrı gündemimde tutuyor, tüm süreçlerin yakın takipçisiyim. Kahramanmaraş’ın emeğini, üreticisini, esnafını, sağlık çalışanını, çiftçisini ve bütün hemşerilerimizi temsil etmeye kararlıyım,” dedi.