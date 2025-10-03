Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş’ın çevre felaketiyle gündeme gelmesine neden olan Sır Barajı’ndaki milyonlarca balığın ölümü üzerine hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na hem de Tarım ve Orman Bakanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

“Bu bir çevre felaketi değil, ekosistemin çöküşüdür”

28 Eylül 2025 tarihinde basına da yansıyan görüntülerde, Aksu ve Erkenez çaylarından gelen kirlilik nedeniyle Sır Barajı’nda milyonlarca balığın öldüğü ortaya çıktı. Sanayi atıklarının karıştığı çayların barajda yarattığı renk değişimi ve ekolojik yıkımın, ÇED raporlarıyla “sorun yok” denilerek görmezden gelindiğini belirten Karatutlu, şu ifadeleri kullandı:

“Ortada sadece bir balık ölümü yoktur. Bu, toprağımızın, suyumuzun, soframızın ve çocuklarımızın geleceğinin yok oluşudur. Bu bir çevre felaketi değil, ekosistemin çöküşüdür.”

‘‘İki ayrı bakanlığa yöneltilen sorular’’

Milletvekili Karatutlu, iki farklı Bakanlığa yönelttiği önergelerde şu hususların açıklığa kavuşturulmasını istedi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na: Aksu ve Erkenez çaylarının sanayi atıklarıyla kirlenmesi, Sır Barajı’ndaki balık ölümlerinin nedenleri, ÇED süreçlerinin halkın katılımına açılıp açılmadığı ve uzun vadeli çevre koruma planlarının olup olmadığı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na: Balık ölümlerinin tarımsal sulama, balıkçılık ve gıda güvenliğine etkileri, üreticilerin mağduriyetlerinin giderilip giderilmeyeceği, daha önce benzer olayların yaşanıp yaşanmadığı ve uzun vadeli rehabilitasyon planlarının bulunup bulunmadığı.

“Meclis’in Açılış Gününde İlk Gündemimiz Bu Felaket”

Dr. İrfan Karatutlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Ekim’de açılmasıyla birlikte ilk gündemlerinin Sır Barajı’ndaki ekolojik felaket olacağını belirtti. Karatutlu, hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı hem de Tarım ve Orman Bakanı ile doğrudan görüşmek üzere randevu talep edeceğini ifade ederek, “Bu mesele yalnızca Kahramanmaraş’ın değil, tüm Türkiye’nin meselesidir. Bakanlarla yüz yüze görüşerek çözüm için somut adımlar atılmasını talep edeceğim” dedi.

“Kahramanmaraş’ın ve gelecek nesillerin hakkı için mücadele edeceğiz”

Karatutlu, açıklamasında şu vurguyu yaptı:

“Vatandaşlarımızın gözleri önünde milyonlarca balık ölüyor, Bakanlıklar ise ‘sorun yoktur’ raporlarıyla bu tabloyu gizlemeye çalışıyor. Biz bu sorunun peşini bırakmayacağız. Kahramanmaraş’ın dereleri, barajları ve ovaları rantın değil, halkın ve doğanın olacak.”