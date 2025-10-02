Ulaşımdan altyapıya, üstyapıdan yol yatırımlarına kadar pek çok alanda kullanılmak üzere 144 araç Büyükşehir Belediyesi filosuna kazandırıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yürütülen çalışmaların hız kazanması ve hizmet kapasitesinin artırılması amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Başkan Fırat Görgel’in öncülüğünde, şehir tarihinde tek seferde gerçekleştirilen en büyük hizmet aracı yatırımı hayata geçirildi. Ulaşımdan altyapıya, üstyapıdan yol yatırımlarına kadar pek çok alanda kullanılmak üzere 144 araç Büyükşehir Belediyesi filosuna kazandırıldı. Modern donanımlara sahip araçlar sayesinde hem şehirdeki hizmet kalitesi artacak hem de yatırımlar çok daha hızlı ve verimli bir şekilde sürdürülecek.

Daha Hızlı ve Kaliteli Hizmet

Otobüsten lodere, kamyondan ekskavatöre, vidanjörden asfalt yama robotuna kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan araçlar, şehrin ihtiyaç duyduğu her noktada aktif olarak görev yapacak. Yeni araçlarla birlikte ulaşım hizmetleri daha konforlu hale gelirken, altyapı ve üstyapı yatırımları da kısa sürede tamamlanabilecek.

“Şehrimizin Tarihinde Tek Seferde Yapılmış En Büyük Araç Yatırımı”

Yeni hizmet araçlarının şehre hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Belediyemizin hizmet kapasitesini artırmak ve hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak adına filomuza tam 144 yeni hizmet aracı kazandırdık. Bu, şehrimizin tarihinde tek seferde yapılmış en büyük araç yatırımı. Ulaşımdan altyapıya, üstyapıdan yol yatırımlarına kadar birçok alanda bu araçlarımız aktif olarak görev yapacak. Bu yatırımla birlikte hem hizmet kalitemizi yükseltiyor hem de işlerimizi daha hızlı, daha etkin ve daha verimli şekilde gerçekleştirme imkânına kavuşuyoruz. Bizim için en önemli husus, hemşehrilerimizin memnuniyeti. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, onların ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılamak bizim önceliğimiz.Bu doğrultuda hizmet filomuzu güçlendirmeyi sadece bugünün değil, yarının da yatırımı olarak görüyoruz. Daha güçlü bir belediye daha güçlü hizmet demek. Bu noktada çalışmalarımızı artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Yeni araçlarımız şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı olsun”ifadelerini kullandı.