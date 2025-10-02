Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Meslek Edindirme Kursları (KAMEK), uluslararası bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Erasmus programı kapsamında İtalya, Letonya ve Polonya’dan Kahramanmaraş’a gelen öğrenciler, KAMEK bünyesinde düzenlenen kursları yakından görme ve deneyimleme fırsatı buldu. Ziyaret kapsamında KAMEK’te yürütülen eğitimler hakkında bilgi alan öğrenciler, özellikle ebru ve süs eşyası yapım atölyelerinde uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi. Ortaya çıkan renkli görüntüler, öğrencilerin hem eğlenmesini hem de Türk kültürüne dair yeni deneyimler kazanmasını sağladı.

“Kahramanmaraş’a Hayran Kaldılar”

Program boyunca Erasmus öğrencilerine rehberlik eden Mehmet Akif İnan Ortaokulu Psikolojik Danışmanı Ceyda Yalçın, Kahramanmaraş’ın yabancı öğrenciler üzerinde büyük bir etki bıraktığını söyledi. Yalçın, “İtalya, Letonya ve Polonya’dan gelen öğrencilere Kahramanmaraş’ı tanıtıyoruz. Hiçbiri şehri daha önce bilmiyordu ancak şimdi hayran kaldılar. Özellikle dondurmaya bayıldılar. Bugün de KAMEK’teki kursları deneyimliyorlar. Ebru sanatını çok beğendiklerini belirttiler” dedi.

“Kahramanmaraş’ta Olduğum İçin Mutluyum”

Ziyarete katılan öğrenciler de duydukları memnuniyeti dile getirdi. Polonya’dan gelen Zosia, KAMEK’teki ebru deneyiminin kendisi için unutulmaz olduğunu ifade ederek, “Buradaki ebru kursunu çok beğendim. İlk defa denedim ve çok keyif aldım. Kahramanmaraş’ı da çok sevdim, özellikle dondurmaya hayran kaldım. Burada olduğum için çok mutluyum” şeklinde konuştu.