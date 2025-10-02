Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, hem can ve mal güvenliği için yürüttüğü özverili çalışmalar hem de mesleği tanıtıcı faaliyetleriyle toplumun her kesimine dokunmaya devam ediyor. Profesyonel kadrosu, modern araç ve ekipmanlarıyla yangın, deprem, trafik kazası ve benzeri her türlü acil duruma hızlı ve etkin şekilde müdahale eden Büyükşehir İtfaiyesi, bu kez minik öğrencileri ağırladı. SultanBayazıt İlkokulu, Yaşar Gölcü İlkokulu, Birikim Anaokulu, Deniz Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Akademik Kreş öğrencileri, İtfaiye Dairesi Başkanlığını ziyaret ederek meslekle ilgili bilgi aldı. Ziyaret kapsamında çocuklara; yangın söndürme, kurtarma ve acil müdahale görevlerinin nasıl yerine getirildiği uygulamalı olarak anlatıldı.

Araç ve Ekipmanları İncelediler

Ziyarette itfaiyecilerin yangın, deprem ve trafik kazaları gibi farklı olaylara nasıl hazırlandığına dair bilgiler paylaşılırken, kullanılan araç ve ekipmanlar da tanıtıldı. Yangın söndürme hortumları, kurtarma donanımları ve modern yangın araçlarını yakından görme fırsatı bulan minikler, hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşadı.

Afet Bilinci ve Toplumsal Fayda

İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen etkinliklerin çocukların eğitimine katkı sunduğu ve afet bilincini küçük yaşlarda kazandırdığı vurgulandı. Ayrıca bu tür buluşmaların, toplumla daha yakın ilişkiler kurulmasına da vesile olduğu ifade edildi. Etkinliğin, geleceğin bilinçli bireylerinin yetişmesine katkı sağlamasının yanı sıra itfaiyecilik mesleğini tanıtmak açısından da büyük önem taşıdığı belirtildi.