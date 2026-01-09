Kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler, ana arterler başta olmak üzere cadde, bulvar ve kavşaklarda yerini aldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, meteorolojik uyarılar doğrultusunda şehir genelinde yeniden etkili olması beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamlayarak teyakkuza geçti.

Vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına ekipler, şehir merkezinde ve kritik noktalarda konuşlandırıldı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında onlarca araç ve personel gece boyunca sahada görev yapıyor.

Özellikle trafik yoğunluğunun yüksek olduğu ana arterler, bulvarlar ve kavşaklarda önleyici tedbirler alındı. Şehir merkezinde ekiplerin konuşlandığı noktalar arasında; Ulu Camii, Şekerdere Bulvarı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önü, Arsan Kavşağı, Pınarbaşı, Kuzey Çevre Yolu, Orman Dairesi, Sümbüllü Kavşağı ve Abdulhamid Han Camii gibi ulaşım açısından kritik güzergâhlar yer aldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte ana arterleri sürekli açık tutmayı öncelikli hedef olarak belirlerken; kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamalarını eş zamanlı olarak devreye alacak. Ayrıca, olası buzlanma ve kaygan zemin risklerine karşı anlık müdahalelerle sürüş güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Ekipler Sahada, Görev Başında

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Şehir genelinde yeniden beklenen kar yağışına karşı tüm birimlerimizle sahadayız. Önceliğimiz; ana arterler başta olmak üzere şehir içi ulaşımın kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasıdır. Bu kapsamda ekiplerimiz, gece gündüz demeden görev başında olacak; kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamalarını ihtiyaç duyulan tüm noktalarda anında gerçekleştirecek. Vatandaşlarımız, karla mücadele taleplerini ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden 7/24 ekiplerimize bildirebilir” ifadelerine yer verildi.