İşçi Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı Muttalip Akkuş, 56 işçinin 6 günlük yevmiyesinin ödenmediğini belirterek duruma sert tepki gösterdi.

Dernekten yapılan açıklamada, sendikal mücadelenin işçiyi bölmek için değil birleştirmek için var olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Grev kararı alınan bir iş yerinde tüm emekçiler bu karara uymak zorundadır. Ancak fatura ödeneceği zaman ‘sen bizden değilsin’ diyerek 56 emekçinin yevmiyesini kesmek kabul edilemez. Alın terinin karşılığını vermeyen anlayışı reddediyoruz.”

Akkuş, okulların açıldığı bir dönemde işçilerin mağdur edilmesinin vicdansızlık olduğunu vurguladı:

“Sendikalar arasındaki yetki çekişmesi emekçinin ekmeğinden daha değerli değildir. Çalışanların huzuru ve haklarının korunması olmadan kurumların sürdürülebilirliği de mümkün değildir. Alın terinin ödenmediği yerde çalışma barışı sağlanamaz.”

“Bu Davanın Takipçisiyiz”

İşçi Haklarını Koruma Derneği’nin, haksızlığa uğrayan 56 ODTÜ işçisinin yanında olduğunu ifade eden Akkuş, “Bu hak gaspı son bulana kadar mücadelenin en ön safında olacağız. Emekçinin hakkı ödenene kadar davanın takipçisiyiz” dedi.

TÜRK-İŞ’e Çağrı

Açıklamada, TÜRK-İŞ Konfederasyonu ve Tez-Koop-İş ile Koop-İş sendikalarının yöneticilerine seslenilerek şu çağrı yapıldı:

“Bu ayıbı derhal ortadan kaldırın, 56 işçinin hakkını gecikmeden teslim edin.”

Son olarak, ODTÜ’de yaşananların yalnızca oradaki çalışanlarla sınırlı olmadığına dikkat çekilerek, “Bugün ODTÜ’de mağdur edilen işçinin hakkı yarın başka bir yerde yankılanacaktır. Emekçiler bu haksızlığı unutmayacak” ifadeleri kullanıldı.