Başvurular, 24 – 30 Eylül tarihleri arasında Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi yanında bulunan kurs merkezinden şahsen yapılabilecek.

Şehirde sağlıklı yaşam için sporu teşvik etmek adına çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kadınlar için fitness, aerobik ve pilates eğitimleri düzenleyecek. 18 – 55 yaş aralığındaki kadınların katılabileceği kurslar için kayıtlar 24 Eylül Çarşamba günü başlayacak.

Başvurular, 30 Eylül Salı gününe kadar Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi yanında bulunan kurs merkezinden şahsen yapılabilecek. Kayıt sırasında katılımcıların yanlarında kimlik ve kimlik fotokopisi bulundurması gerekiyor.

Kursların aylık ücreti ise 200 TL olarak belirlendi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, düzenlenecek eğitimlerin kadınların hem sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesine hem de sosyal hayata daha aktif katılım sağlamasına katkıda bulunacağı ifade edildi.