Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşam kalitesini artırmak ve ulaşımda konforu sağlamak amacıyla yol yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Nurhak’ın Biçin Mahallesi’nde gerçekleştirilen yol yenileme çalışması, bölge halkının uzun süredir yaşadığı ulaşım sorununa kalıcı çözüm sundu.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, mahalle içi ulaşımda ve çevre bağlantılarında kritik öneme sahip 4 kilometrelik yol güzergâhında ilk etapta yolun bozulmuş kısımlarında tamir çalışmaları yapıldı.

Ardından ikinci kat sathi asfalt ile yolun hem dayanıklılığı hem de sürüş konforu artırıldı. Yolun yenilenmesiyle birlikte çevre mahallelerle olan bağlantı da güçlendi.

Mahalle Muhtarından Başkan Görgel’e Teşekkür

Yapılan çalışma ile birlikte güvenli ve sürdürebilir ulaşım altyapısına kavuştuklarını söyleyen Biçin Mahalle Muhtarı Durmuş Doğru, “Yolumuzun yenilenmesi noktasında Büyükşehir Belediyemizden talepte bulunmuştuk. Sağ olsun talebimizi hızlı bir şekilde karşıladılar. Başta Fırat Görgel başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.