Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Doğukent Mahallesi’nde yer alan Vezir Hoca Bulvarı’nda gerçekleştirilecek alt ve üstyapı imalatları nedeniyle kısmi trafik düzenlemesine gidileceği duyuruldu.

Vezir Hoca Bulvarı üzerinde Lale Düğün Salonu’ndan Güneşevler istikametine gidiş şeridinin yaklaşık 1 kilometrelik bölümü, alt ve üstyapı imalatları süresince 23 Ocak 2026 tarihine kadar trafiğe kapalı olacak.

Çalışmalar süresince ulaşım, bulvarın diğer kesimlerinden ve belirlenen alternatif güzergâhlardan sağlanacak. Yapılan açıklamada, sürücülerin yol üzerindeki uyarı levhaları, işaretler ve yönlendirmelere dikkatle riayet etmelerinin büyük önem taşıdığını vurgulandı.

Ayrıca, söz konusu güzergâhı kullanmak durumunda olan araç sahiplerinin, olası yoğunluk ve gecikmelerle karşılaşmamaları adına mümkün olduğunca alternatif yolları tercih etmeleri istendi.