Mana Tekstil Konfeksiyon çatısı altında henüz 2 yıl önce kurulan marka, kısa sürede kat ettiği mesafeyle hem yerel hem de ulusal pazarda dikkatleri üzerine çekti.

Kahramanmaraş’ta Bir İlk: Beymen Online’a Giren İlk Marka

Mustafa Yalçın liderliğindeki MatchyMatchy, kısa sürede yerel pazaryerlerinin tamamında domine edici bir güç haline gelirken, prestijli iş birlikleriyle de adından söz ettiriyor. Kendi web sitesi üzerinden güçlü bir satış grafiği yakalayan marka, Türkiye’nin en prestijli lüks giyim platformlarından Beymen Online’a kabul edilen "İlk Kahramanmaraş Firması" olma unvanını kazandı. Sektör kulislerinde konuşulanlara göre markanın bir sonraki hedefinde ise Vakkorama mağazalarıyla yapılan görüşmeler var.

Anadolu’dan İstanbul’a Mağazacılık Atağı

Sadece dijitalde değil, fiziksel mağazacılıkta da "Pop-Up Store" konseptiyle stratejik adımlar atan Mustafa Yalçın, markasını Sapanca ve Adana gibi kilit noktalarda tüketicilerle buluşturdu. Yereldeki bu başarısını ulusala taşımaya hazırlanan MatchyMatchy’nin, modanın kalbi İstanbul’da açılacak yeni mağazasının hazırlıklarında ise sona gelindiği belirtildi.

Mustafa Yalçın: "Hedefimiz Avrupa ve Amerika Pazarında Bayrak Göstermek"

Markanın kurucusu Mustafa Yalçın, MatchyMatchy’nin gelecek vizyonunu şu sözlerle özetledi: "Henüz 2 yıllık genç bir marka olmamıza rağmen, Kahramanmaraş’ın üretim kalitesini doğru bir markalaşma stratejisiyle birleştirdiğimizde neleri başarabileceğimizi kanıtladık. Türkiye’nin stratejik bölgelerinde mağazalaşmak ve global online pazaryerlerinde yer almak önümüzdeki 2-3 yıllık öncelikli planımız. Ancak asıl büyük hedefimiz; 5 ila 10 yıllık projeksiyonda Amerika ve İngiltere başta olmak üzere, markamızın ana kalemi olan örme kumaş ve hazır konfeksiyon ürünlerimizle Avrupa pazarında kalıcı bir ihracat ağı kurmak."

Mana Tekstil ve Mustafa Yalçın’ın bu girişimi, Kahramanmaraş tekstil sanayisinin sadece fason üretimle değil, katma değerli marka üretimiyle de dünyada söz sahibi olabileceğinin en güçlü kanıtı olarak gösteriliyor.