Daha yaşanabilir bir Kahramanmaraş hedefi doğrultusunda altyapıdan ulaşıma, sosyal donatılardan yeşil alan yatırımlarına kadar her alanda çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal yaşamını güçlendirecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından Vadi Mahallesi Rahman Camii yanında konumlanan alanda hayata geçirilen projeyle, modern, güvenli ve çok yönlü bir sosyal yaşam alanı inşa ediliyor.

Çalışmalar Bir Bir Tamamlanıyor

Yürütülen çalışmalar kapsamında ilk olarak alanda altyapı düzenlemeleri ve zemin hazırlıkları gerçekleştirildi. Ardından parkın kullanım kapasitesini ve fonksiyonelliğini artıracak şekilde çocuk oyun grupları, açık spor alanları ve yürüyüş yollarının imalatı gerçekleştiriliyor. Vatandaşların dinlenip keyifli vakit geçirebileceği kamelyalar ile estetik ve çevreci bir görünüm sunacak peyzaj ve bitkilendirme uygulamaları da proje dâhilinde hayata geçiriliyor.

Her Yaş Grubuna Hitap Edecek Sosyal Alan

Her yaş grubunun ihtiyaçları gözetilerek tasarlanan park, çocuklar için güvenli oyun alanları, gençler için spor yapma imkânları ve yetişkinler için dinlenme ve sosyalleşme alanlarıyla mahalle yaşamına önemli katkılar sunacak. Modern donatıları ve yeşil dokusuyla dikkat çekecek park, Vadi Mahallesi sakinlerinin günlük yaşamına nefes aldıracak bir cazibe merkezi haline gelecek.Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yenilenen parkın Vadi Mahallesi’nin sosyal yaşamını önemli ölçüde güçlendirmesi, mahalle sakinlerinin bir araya gelip vakit geçirebileceği güvenli ve estetik bir buluşma noktası olması hedefleniyor.