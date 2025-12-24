KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen altyapı seferberliği, 11 ilçeyi kapsayan dev yatırımlarla aralıksız sürüyor. Şehrin geleceğini güvence altına almayı hedefleyen çalışmalar kapsamında, Azerbaycan Bulvarı’nda başlatılan altyapı modernizasyonu etaplar halinde hayata geçiriliyor.

Deprem sonrası bölgede inşa edilen kalıcı konut ve iş yerlerinin altyapı ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen proje, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir altyapı anlayışıyla planlandı. Toplam 110 Milyon TL değerindeki yatırım çerçevesinde Azerbaycan Bulvarı ve çevresine 10 kilometrelik içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı kazandırılıyor.

Sahada yoğun bir çalışma temposu sürdüren ekipler, projeyi en kısa sürede tamamlamak için gece gündüz mesai yapıyor. Çalışmalar kapsamında 4 farklı ekip, koordinasyon içerisinde görev alırken; 4 ekskavatör, 4 kazıcı yükleyici, 18 kamyon ve 60 personel aktif olarak sahada görev yapıyor.

Oluşturulan sistem yalnızca mevcut yerleşimlerin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin gelecekte artması öngörülen nüfus ve kullanım yoğunluğuna da hazır olacak şekilde tasarlandı.

KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu kapsamlı altyapı hamlesiyle, Azerbaycan Bulvarı ve çevresinde daha sağlıklı, modern ve sorunsuz bir altyapı ağı oluşturulması hedeflenirken, şehir genelinde deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine de güçlü bir katkı sunuluyor.