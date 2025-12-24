Yapılan resmi açıklamaya göre, Azerbaycan Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı’nın belirli bölümleri, aralık ayının son haftasından itibaren kademeli olarak araç trafiğine kapatıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bulvarının Kahramanmaraş Müftülüğü’ne çıkış istikametinin 23 Aralık 2025 ile 3 Ocak 2026 tarihine kadar araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları dolayısıyla Cumhuriyet Bulvarı’nın bir bölümünde geçici trafik düzenlemesine gidileceği duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bulvarı’nın Trabzon Bulvarı ve Cahit Zarifoğlu Caddesi ile kesişim noktasında bulunan ve Kahramanmaraş Müftülüğü’ne çıkan istikameti 23 Aralık 2025 ile 3 Ocak 2026 tarihleri arasında 11 gün süreyle araç trafiğine kapalı olacak. Söz konusu süreçte bölgede altyapı yenileme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Trafik akışının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için uyarı levhaları, trafik işaretleri ve yönlendirmelere titizlikle uyulması gerektiği belirtildi. Ayrıca, çalışma yapılan güzergâhı kullanacak sürücülerin yoğunluk yaşamamaları adına mümkün olduğunca alternatif yolları tercih etmeleri istendi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan bilgilere göre; Azerbaycan Bulvarı üzerinde, Milli İrade Meydanı Kavşağı’ndan Müze Kavşağı’na iniş yönü 23 Aralık 2025 ile 7 Ocak 2026 tarihleri arasında 15 gün süreyle araç trafiğine kapalı olacak. Bu süre zarfında bölgede altyapı yenileme ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.