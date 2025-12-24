Belediye, yürütülen projelerin hangi kurumların sorumluluğunda olduğunu detaylandırırken, kalıcı asfaltlama süreciyle ilgili de önemli bilgiler paylaştı.

Açıklamada şunlar ifade edildi;

Son günlerde Dulkadiroğlu ilçemizde devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla ilgili olarak kamuoyunda oluşan bilgi eksikliğini gidermek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Dulkadiroğlu ilçemiz genelinde yürütülen su, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmaları, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ Genel Müdürlüğü sorumluluğunda, İller Bankası ihalesi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Altyapı kazılarını yapan yüklenici firmalar, çalışmalarını tamamladıktan sonra geçici nitelikte asfaltlama yapmakta olup, bu uygulamalar nihai asfaltlama değildir.

Rezerv Alanlardaki Çalışmalar

İlçemizde yer alan rezerv alan konut projeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ ve Emlak Konut tarafından yürütülmektedir.

Bu alanlardaki konut içi yollar, arayollar ve çevre düzenlemeleri, ilgili kurumların sorumluluğundadır.

Rezerv alanlardaki inşaat faaliyetleri tamamlanmadan, altyapı kazıları tamamen sona ermeden ve ağır tonajlı araç trafiği bitmeden kalıcı asfaltlama yapılması teknik olarak mümkün değildir.

Nihai Asfaltlama Süreci

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ve işlerin teslim edilmesinin ardından;

•Anayollar, mevzuat gereği Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda,

•Sokaklar ve arayollar ise Dulkadiroğlu Belediyesi sorumluluğunda olmak üzere, kurumlar arası koordinasyon içerisinde nihai (sıfır) asfaltlama çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Bu uygulama; geçici çözümler yerine, altyapısı tamamlanmış, uzun ömürlü ve kalıcı yolların yapılmasını hedeflemektedir.

Yetki ve Sorumlulukların Netleştirilmesi

Kamuoyunda yanlış anlaşılmalara mahal vermemek adına önemle belirtmek isteriz ki;

•Su, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi / KASKİ

•Rezerv alan konutları ve rezerv alan içi yollar:

Bakanlık / TOKİ / Emlak Konut

•Anayolların asfalt ve üstyapısı:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

•Sokaklar ve arayolların asfalt ve üstyapısı:

Dulkadiroğlu Belediyesi

Her kurum, kendi yetki ve sorumluluk alanı içerisinde görevini yerine getirmektedir.

Vatandaşlarımıza Çağrı

Geçici rahatsızlıkların farkındayız. Ancak yürütülen bu çalışmalar; deprem sonrası daha sağlam bir şehir, güçlü bir altyapı ve uzun yıllar sorunsuz kullanılacak yollar için zorunludur.

Süreç tamamlandığında Dulkadiroğlu ilçemiz, planlı ve kalıcı bir altyapı ve üstyapıya kavuşacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Dulkadiroğlu Belediyesi