Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında varılan sonucu, bakanlıkta düzenlediği toplantıyla açıkladı. Işıkhan, 22 bin 104 lira olan asgari ücretin 2026 yılı için yüzde 27 artışla net 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayan TÜRK-İŞ'in genel başkanı Ergün Atalay, "Bugünkü rakamı gördükten sonra ne kadar haklı olduğumuzu anladık" dedi. TÜRK-İŞ'in Kasım 2025 açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 29 bin 828 lira. Gıda ile birlikte diğer tüm harcamalar için haneye girmesi gerek toplam tutar (yoksulluk sınırı) ise 97 bin 159 lira.

CHP'li Bulut: Emekçi bir kez daha sefalet ücretine mahkum edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücret tutarını 'sefalet ücreti' olarak niteledi. Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "22 bin 104 lira olan asgari ücret, 28 bin 75 TL oldu. Açlık sınırının altında hayatını idame etmeye çalışan, mutfakta tenceresi kaynamayan emekçi, bir kez daha sefalet ücretine mahkum edildi. Emekçiye, emekliye gelince kaynak yok, sabır var, şükür var. Kendilerine gelince saraylar var, şatafat var, israf var 'itibardan tasarruf olmaz' nutukları var! Bu bir yönetim değil, yoksulluğu kader diye dayatan zorba bir anlayıştır! Emekçi sadaka değil, alın terini istiyor! Yere batsın kirli, adaletsiz düzeniniz!" ifadesini kullandı.