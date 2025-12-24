Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ankara’da AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir’in başkanlığında gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

Büyükşehir ve il belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, yerel yönetimlerin mevcut çalışmaları ve gelecek dönem hedefleri kapsamlı şekilde ele alındı.Toplantının ana gündem maddelerini, 2025 yılı içerisinde hayata geçirilen projeler, şehirlerin sosyal, ekonomik ve fiziki gelişimine katkı sağlayan yatırımlar ile yerel yönetimlerde etkinliğin artırılmasına yönelik uygulamalar oluşturdu.

Belediye başkanları, kendi şehirlerinde yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunurken, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri de istişare edildi.Yeni döneme ilişkin hedeflerin de masaya yatırıldığı toplantıda, şehirlerin katma değerinin artırılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve sürdürülebilir şehircilik anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar üzerinde duruldu. Altyapıdan ulaşıma, çevre düzenlemelerinden sosyal projelere kadar pek çok başlıkta planlanan çalışmalar değerlendirildi.AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen istişarelerin, önümüzdeki dönemde şehirlerin gelişimine önemli katkılar sunması hedefleniyor.

“Şehirlerimizin Geleceğini Ortak Akılla Şekillendiriyoruz”

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Demir’in başkanlığında, büyükşehir ve il belediye başkanlarımızın katılımıyla verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. 2025 yılı içerisinde hayata geçirilen çalışmalar ile önümüzdeki dönemde şehirlerimizde uygulanması planlanan yatırımları kapsamlı şekilde değerlendirdik. Şehirlerimizin katma değerini artıracak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları istişare ederek planlıyoruz. Ortak akıl ve güçlü iş birliğiyle şehirlerimizin geleceğini inşa etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.