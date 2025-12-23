Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Yol yenileme ve bakım çalışmalarıyla, vatandaşların güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanına kavuşması için ekipler gece gündüz sahada görev yapıyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca çalışma gerçekleştirilen lokasyonlardan biri de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü’ne kazandırılan yeni yurtlara ulaşım sağlayan arterler oldu.

Etaplar halinde sürdürülen çalışmalarla toplam 2 kilometrelik 3 farklı arter sıcak asfaltla kaplanıyor. Çalışmalarla hem araç hem de yaya ulaşımı daha güvenli hale gelirken, güzergâh estetik ve teknik açıdan uzun ömürlü bir yapıya kavuşuyor.

Gerçekleştirilen bu yatırımla üniversite öğrencilerinin ulaşımı daha modern, güvenli ve konforlu bir hale getiriliyor.