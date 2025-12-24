Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda iddiaya göre, aynı yönde seyir halinde olan iki otomobil, Ahmet İnce (23) idaresindeki 46 AIP 022 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Mislina Akçakoyun olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet İnce, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İnce, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Mislina Akçakoyun ile Ahmet İnce’nin nişanlı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.