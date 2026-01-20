Olay, Afşin ilçesine bağlı Altaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde kullanılan sobadan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen aile bireyleri fenalaştı. Durumun fark edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, zehirlenen kişilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından 4 kişi, tedbir amaçlı Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumun iyi olduğu öğrenirken, yetkililer soba zehirlenmelerlerine karşı uyarılarını yineledi.