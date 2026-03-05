Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Mart 2026 tarihinde yürütülen çalışmada kaçak sigara operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda 520 paket Tekel 3000 marka sahte/taklit TAPDK bandrollü sigara, 540 paket Oris marka kaçak sigara, 300 paket Zumerret marka kaçak sigara, 80 paket Captain Black marka kaçak sigara ile içi kıyılmış tütünle doldurularak kutulanmış ve üzerinde “Melbour” ibaresi bulunan 1360 paket makaron sigara ele geçirildi. Toplamda 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu.

Öte yandan 3 Mart 2026 tarihinde Elbistan ilçesinde Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada ise 13,08 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 5,51 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında adli mercilere sevk edilen 1 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi hakkında ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.