Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş-Adana yolu üzerinde seyir halindeki bir kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde ilerleyen yakıt tankerine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sürücüyü titiz bir çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı.

Kazada biri ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.