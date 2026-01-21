Başkan Görgel, “Daha konforlu, güvenli ve modern bir Kahramanmaraş için yol yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla yürüttüğü yol yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda altyapı ve inşa faaliyetlerinin tamamlandığı Dulkadiroğlu Zübeyde Hanım Bulvarı’nda sıcak asfalt serimine başlandı. Şehrin ulaşım ağında adeta can damarı konumunda bulunan Zübeyde Hanım Bulvarı’nda, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından zemin hazırlıkları titizlikle gerçekleştirildi. Altyapı, yağmursuyu ve diğer teknik imalatların tamamlanmasıyla birlikte yol üstyapısında sona gelinirken, ekipler asfalt serim çalışmalarını başlattı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, bulvar sıcak asfaltla kaplanarak modern bir görünüme kavuşturuluyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte Zübeyde Hanım Bulvarı hem altyapısı hem de üstyapısıyla tamamen yenilenmiş olacak. Asfalt seriminin tamamlanmasının ardından bulvar, daha konforlu, güvenli ve estetik bir yapıyla vatandaşların hizmetine sunulacak.

Başkan Görgel Çalışmaları Yerinde İnceledi

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Zübeyde Hanım Bulvarı’ndaki asfalt serim sürecini sahada takip etti. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Mehmet Emin İnceer’den yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgilerialan Başkan Görgel, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak bulvarın yeniden trafiğe açılacağını ifade etti. Başkan Fırat Görgel, “Şehir merkezimizde, Dulkadiroğlu ilçemizde Zübeyde Hanım Bulvarı’nda yol yapım çalışmamızı başlattık. Vatandaşlarımızın uzun yıllar güvenle kullanabileceği bir yol inşa edeceğiz. Altyapısı tamamlanan caddelerimizde asfalt sezonuyla birlikte bir bir çalışmaya başlıyoruz. Bölgedeki çalışmalar sezonda inşa edeceğimiz yeni yollar için bir örnek niteliğinde. İnşallah ulaşım konforunu asfalt sezonuyla birlikte altyapı çalışmaları öncesinden çok daha iyi bir seviyeye getireceğiz” ifadelerini kullandı.