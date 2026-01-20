Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca tarım sektöründe örnek bir vizyon ortaya koyarak üreticilerin hem ekonomik hem de teknik anlamda güçlenmesine katkıda bulunan çok sayıda proje ve desteği hayata geçirdi. Kırsal kalkınmayı öncelikli alanlardan biri hâline getiren Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde 2025 yılı boyunca şehrin tarımsal üretim kapasitesini artıracak desteklerini artırarak sürdürdü. Üreticilere sağlanandesteklerle sadece üretim artmakla kalmadı, kırsal bölgelerde ekonomik hareketlilik de güçlendirildi. Çeşitli fidan dağıtımlarından tarımsal borulara, sulama tesislerinden hayvan suluklarına kadar yaklaşık 100 Milyon TL’lik destekle üreticinin adeta yüzü güldü.

Toprakla Büyüyen Dev Üretim

Tarımda üretimi artırmak ve çiftçiye destek olmak için desteklerini kararlılıkla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında üreticilere yüzde 50 hibe ile 143 bin zeytin, 10 bin 400 ceviz, 24 bin 400 badem ve 13 bin Maraş-18 ceviz fidanı olmak üzere toplamda 190 bin 800 fidan dağıtarak yaklaşık 21 Milyon TL’lik yatırım ile üretime büyük katkı sundu.

Sulama Borusu Destekleriyle Üreticiye Can Suyu

Çiftçilerin verimli üretim yapabilmesi için 2025 yılında modern sulama boruları yatırımlarını da hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 38 Milyon TL’lik yatırım ile yaklaşık 100 bin metrelik modern sulama borusu desteğinde bulundu. Bu yatırımlar sayesinde hem su kaynakları daha etkin kullanıldı hem de tarım arazilerinin bereketi artırıldı.

Modern Sulama Kanalları ile Sulama Altyapısı Güçlendi

Kırsal mahallelerde tarımsal üretimi artırmak ve su kaynaklarını daha verimli kullanmak amacıyla modern sulama altyapısını da güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, şehrin muhtelif noktalarına 5 bin 600 metre uzunluğunda modern sulama kanalları inşa etti. Yaklaşık 15 Milyon TL’lik yatırımla inşa edilen yeni sulama kanalları sayesinde su kayıplarının önüne geçilirken, çiftçilerin üretim kapasitesi ve verimliliği önemli ölçüde yükseltildi. Bu yatırımla hem tarım arazilerinin bereketi arttı hem de kırsal kalkınmaya güçlü bir katkı sağlandı.

“Güçlü Üretici, Güçlü Şehir”

Üreticilerin Kahramanmaraş’ın kalkınmasının temel taşı olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “2025 yılında hayata geçirdiğimiz projelerle çiftçilerimizin yanında olduk, kırsal mahallelerimizin kalkınmasına öncülük ettik. Modern sulama altyapısından fidan desteklerine, sulama borularından ve daha birçok alanda üreticilerimizin elini güçlendirdik. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik olarak güçlenmesi, şehir ekonomisine de doğrudan katkı sağlıyor. Biz bu bilinçle hareket ediyor, her bir üreticimizi Kahramanmaraş’ın kalkınmasının temel taşı olarak görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma verdiğimiz destekleri bu yılda da artırarak sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki güçlü üretici, güçlü şehir demek. Kahramanmaraş’ın bereketli topraklarıyla geleceğe güvenle bakmasını sağlamak bizim en büyük sorumluluğumuz” dedi.