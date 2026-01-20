Şehrin çeşitli noktalarını ziyaret eden Adıyamanlı gençler, Kahramanmaraş’a adeta hayran kaldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, şehirler arası gençlik dayanışmasını güçlendirmek amacıyla Adıyaman’ın Kahta ilçesinden gelen Gençlik Meclisi üyelerini ağırladı. Program kapsamında Kahta’dan gelen gençlere Kahramanmaraş’ın tarihi, kültürel ve turistik noktaları tanıtılırken, unutulmaz bir misafirperverlik örneği sergilendi.Ziyaret programı, şehri panoramik olarak gören ve Kahramanmaraş’ın lezzet duraklarından biri olan Şairler Tepesi ile başladı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mert Kar, Kahta Gençlik Meclisi üyelerine Şairler Tepesi ve Kahramanmaraş hakkında bilgiler verdi. Gençler, Kahramanmaraş manzarası eşliğinde şehri yakından tanıma fırsatı buldu.

Adıyamanlı Gençler Yedikuyular’a Hayran Kaldı

Programın bir sonraki durağı ise bölgenin ve şehrin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Yedikuyular Kayak Merkezi oldu. Adıyaman’dan gelen gençler, Yedikuyular’a hayran kaldı. Karın keyfini çıkaran misafirler, kayak merkezi ve teleferik deneyimiyle unutulmaz anlar yaşadı. İlk kez teleferiğe binen gençler, bu deneyimin kendileri için oldukça özel olduğunu ifade etti.

Kahta Belediye Başkanı Hallaç ve Gençler Büyükşehir’de Ağırlandı

Gezi programının ardından Kahta Gençlik Meclisi üyeleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde ağırlandı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve Gençlik Meclisi üyelerini ağırladı. Ziyarette, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik yürüttüğü projeler, faaliyetler ve Gençlik Meclisi çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Mehmet Beşen: “Gençlerimiz Bizim İçin Çok Kıymetli”

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen, “Gençlerimiz bizler için çok kıymetli. Büyükşehir Belediyesi olarak Gençlik Meclisimizin de her zaman yanında, en büyük destekçileriyiz. Gençlerimiz şehrimizin ve ülkemizin geleceği, biz bunun farkındayız. Bu yüzden tüm çabamız gençlerimiz için. Bugün de Adıyaman’dan gelen gençlerimizi şehrimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk” cümlelerini kaydetti.

Hallaç: “Güzel Ev Sahipliği İçin Teşekkür Ediyorum”

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, “Gençler bizim bugünümüz, yarınımız, geleceğimiz. Gençlerimize yönelik çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin de gençlere ne kadar değer verdiğini gördük. Fırat Görgel Başkanımızın destekleriyle Gençlik Meclisinin çalışmaları hakkında bilgiler aldık. Gerçekten çok güzel hizmetler hayata geçirilmiş Kahramanmaraş’ta. Bugün de Kahtalı gençlerimizle Kahramanmaraş’ı ziyaret ettik. Ev sahipliği için Sayın Mehmet Beşen’e ve Gençlik Meclisi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kar: “Adıyamanlı Kardeşlerimizi Şehrimizde Ağırlamaktan Mutluluk Duyduk”

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mert Kar, gençlerin şehir yönetimine aktif katılımını önemsediklerini vurgulayarak,“Bizler Gençlik Meclisi olarak Kahramanmaraşlı gençlerin seslerini duyurabilmeleri, projelerini hayata geçirmeleri ve şehir yönetimine katkı sunmalarını amaçlıyoruz. Bugün Adıyaman Kahta Gençlik Meclisi’ni şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu güzel buluşmaya destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e teşekkür ediyorum” dedi.

Bozan: “Kahramanmaraş’ta Çok Güzel Ağırlandık”

Adıyaman Kahta Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Bozan ise misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,“Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin misafiri olarak buradayız. Kahramanmaraş’ta ve Yedikuyular Kayak Merkezi’nde çok güzel vakit geçirdik. En kısa zamanda Kahramanmaraşlı gençleri Kahta’da ağırlamak isteriz. Bu program için Büyükşehir Belediyesine ve Gençlik Meclisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş’ta Unutulmaz Deneyimler Yaşadık”

Kahta Gençlik Meclisi Başkan Yardımcısı Gülbahar Yavcik,“Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisinin bizleri ağırlaması bizleri çok mutlu etti. Yedikuyular Kayak Merkezi’nde edindiğim deneyim gerçekten çok güzeldi. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.Kahta Gençlik Meclisi Üyesi Eda Bakır da,“Kahramanmaraş’ta bizleri misafir etmelerinden dolayı çok mutlu olduk. Teleferik ilk deneyimimizdi ve arkadaşlarımızla birlikte çok keyifli vakit geçirdik. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi.Program, gençler arasında kurulan dostluk bağlarının güçlenmesi ve şehirler arası iş birliğinin artırılması adına önemli bir adım oldu.