Etkinliğe başvurular 21 Ocak Çarşamba günü saat 10.00’dan itibaren Büyükşehir’in internet adresinden çevrimiçi yapılabilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda toplumun her kesimine hitap eden etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, anne ve çocukların birlikte kaliteli zaman geçirebileceği özel bir etkinlik daha hayata geçiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi ve KADEM iş birliğiyle düzenlenecek sinema ve örgü etkinliği, 24 Ocak Cumartesi günü 12.00 – 15.00 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Program kapsamında anneler ve çocuklar hem eğlenceli hem de üretken bir gün geçirme imkânı bulacak.

Etkinlikte keyifli bir sinema gösterimi düzenlenirken, örgü etkinliğiyle katılımcılar el becerilerini geliştirme ve sosyalleşme fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda anne ve çocukların birlikte vakit geçirmesine olanak sağlayan program, aile bağlarının güçlendirilmesine katkı sunmayı hedefliyor.9 – 15 yaş aralığındaki çocuklar ve annelerinin katılım sağlayabileceği etkinlik için başvurular, 21 Ocak Çarşamba günü 10.00 – 17.00 saatleri arasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin resmi internet adresi üzerinden alınacak.Programın, anneler ve çocuklar için hem eğitici hem de eğlenceli bir sosyal ortam oluşturması amaçlanıyor.