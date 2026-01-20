Edinilen bilgiye göre, ekiplerce suçüstü yakalanan bir şahsın üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramalarda; 27,42 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1,50 gram esrar, satışı yetkili makamların iznine tabi 1 adet sentetik hap ile 1 adet aseton ele geçirildi.

Ayrıca, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Elbistan Büro Amirliğince yapılan çalışmada 43,75 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.