Bakan Yerlikaya, 37 il merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonların; “Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik olduğunu belirtti. Yakalanan şüphelilerden 131’inin tutuklandığını, 66’sı hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise devam ettiğini ifade etti.

Yerlikaya, şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden ürün satışı, hesap kiralama, ev ve araç kiralama gibi yöntemlerle vatandaşları dolandırdıklarını; mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıklarını, yasa dışı bahis ve kumar oynattıklarını, bahis sitelerinde para transferine aracılık edip reklam yaptıklarını, müstehcen çocuk görüntüleri bulundurduklarını ve kişisel verilerin paylaşımıyla ilgili yasa dışı faaliyetlerde bulunduklarının tespit edildiğini kaydetti.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Artvin, Aydın, Batman, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak’ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcılıklarınca soruşturma başlatılırken, Bakan Yerlikaya vatandaşlara da çağrıda bulunarak siber suçlara ilişkin şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranmasını istedi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen tüm ekipleri tebrik etti.