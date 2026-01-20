KASKİ Genel Müdürlüğünce, şehir genelinde yürütülen altyapı yenileme seferberliği hız kesmeden sürüyor. Altyapı imalatlarının tamamlandığı bölgelerde ise üstyapı düzenleme ve onarım çalışmaları planlı şekilde etaplar halinde gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, Adnan Menderes Bulvarı’nda altyapı çalışmaları sırasında yol yüzeyinde meydana gelen bozulmaların giderilmesi için bakım ve yenileme çalışmaları başlatıldı.

Ekipler, yol yüzeyinde oluşan deformasyonları yoğun mesaiyle onararak hem sürücülerin daha konforlu bir ulaşım sağlamasını hem de altyapı sonrası üstyapının güvenli şekilde hizmet vermesini hedefliyor. KASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şehir genelinde altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde sokak sokak, cadde cadde yol iyileştirme uygulamalarının kesintisiz devam ettiği belirtildi.