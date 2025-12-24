Öztunç, uluslararası raporlar ve resmi verilere dayanarak, Türkiye'nin uyuşturucu üretimi, geçişi ve dağıtımında bölgesel bir merkez haline geldiğini iddia ederek, sorunun tüm yönleriyle araştırılması için Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

"Bağımlı Sayısı 15 Milyona, Yaş 12'ye Yaklaştı"

Öztunç, yaptığı açıklamada, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'de madde bağımlısı sayısının 15 milyona yaklaştığını, kullanım yaşının 12'li yaşlara kadar düştüğünü öne sürdü. Çocuk ve gençlerin suç örgütleri tarafından sistematik olarak hedef alındığını savunan Öztunç, hükümetin bu konudaki sorumluluğunu yeterince yerine getirmediğini iddia etti.

Metamfetamin Yakalamalarında Rekor Artış

Milletvekili, Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 raporuna atıfta bulunarak, en çok yakalanan maddenin metamfetamin olduğunu vurguladı. 2024'te 33,8 ton ile rekor seviyeye ulaşan metamfetamin yakalamasının, 81 ilin tamamında gerçekleştiğini belirten Öztunç, bu maddenin İran'ın yanı sıra Irak'tan da girmeye başladığını, Meksika kaynaklı metamfetamin için de Türkiye'nin transit bölge olarak kullanıldığına dair yakalamalar olduğunu kaydetti.

"Limanlar Ana Güzergah, Tonlarca Yakalama Rutin Hale Geldi"

Öztunç'un en sert eleştirileri, liman güvenliği ve gümrük denetimlerine yönelik oldu. Türkiye'nin limanlarının uluslararası uyuşturucu ticaretinin ana güzergahlarından biri haline geldiğini, konteynerler içinde tonlarca uyuşturucunun yakalanmasının artık rutin haberler arasına girdiğini savundu. Bu durumu, "Türkiye'nin güvenli bir ülke olmaktan çıkarılıp uluslararası uyuşturucu baronlarının faaliyet alanına dönüştürüldüğünün açık göstergesi" olarak nitelendirdi.

"Çocuklar Kullan-At Aparatı Gibi Kullanılıyor"

Öztunç, uyuşturucu suç örgütlerinin çocuk ve gençleri sadece tüketici olarak değil, aynı zamanda satış, taşıma ve teslimat gibi suçlarda "kullan-at aparatı" gibi kullandığını ileri sürdü. Bu durumun, devletin çocukları koruma yükümlülüğünün açık ihlali anlamına geldiğini ifade etti.

Medyadaki Tasvirlere Yönelik Eleştiri ve Meclis Çağrısı

Bazı medyatik isimlerin uyuşturucu kullanımına ilişkin haberlerinin, caydırıcı olmaktan uzak, hatta meşrulaştırıcı bir dille sunulduğunu ve bu durumun özendirici etki yarattığını savunan Öztunç, iktidarın bu içeriklere karşı etkili bir denetim mekanizması kurmadığını öne sürdü.

Tüm bu gerekçelerle Ali Öztunç, TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergeyle;

· Türkiye'nin uyuşturucu ticaretinde merkez ülke haline gelmesinin nedenlerinin,

· Limanlar ve gümrüklerdeki denetim zaaflarının,

· Çocukların uyuşturucu suçlarında kullanılmasının örgütlü bağlantılarının,

· Medya ve sosyal medyadaki özendirici içeriklere karşı etkili mücadelenin neden yürütülemediğinin,

· Mevcut politika ve yasaların neden başarısız olduğunun araştırılması için Anayasa ve TBMM İçtüzüğü çerçevesinde bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasını talep etti.