İl Başkanı Mansur Metehan’ın ev sahipliğinde yapılan toplantı; teşkilat çalışmaları, milli birlik vurgusu, terörsüz Türkiye hedefi ve saha faaliyetlerinin ele alındığı geniş kapsamlı bir istişare zemini oldu.

Toplantıya teşkilata emek vermiş dava büyükleri, il ve ilçe yöneticileri, genç ülkücüler ve partililer yoğun ilgi gösterdi. Yapılan konuşmalarda, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kahramanmaraş’taki siyasi iradesinin diri, kararlı ve disiplinli olduğu vurgulandı.

BU TOPLANTI BİR SUNUM DEĞİL, BİR MUHASEBEDİR

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Mansur Metehan, 18 Temmuz 2025 tarihinden bu yana yürütülen teşkilat çalışmalarının bir sunum değil, bir muhasebe ve hesap verme iradesi olduğunu ifade etti. Milliyetçi Hareket Partisi siyasetinde makamların bir ayrıcalık değil, ağır bir sorumluluk anlamına geldiğini vurgulayan Metehan, kürsülerin hesap vermek için kullanıldığını belirtti.

“Biz burada geçmişi süslemek için değil; nerede durduğumuzu, hangi çizgide yürüdüğümüzü ve hangi istikametten asla sapmayacağımızı milletimizin huzurunda açıkça ifade etmek için bulunuyoruz” dedi.

KÜRESEL KAOS VE TÜRKİYE’NİN TARİHİ SORUMLULUĞU

Konuşmalarda, dünyanın siyasi, askeri ve ekonomik açıdan ciddi bir belirsizlik döneminden geçtiğine dikkat çekildi. Küresel sistemin çözülmeye başladığı, dengelerin bozulduğu bu süreçte Türkiye’nin hem risklerle hem de tarihi fırsatlarla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Türk milletinin kriz zamanlarında savrulan değil, kenetlenen bir millet olduğu vurgulanarak, Anadolu’nun bin yıldır vatan olarak korunmasının bedeller ödenerek sağlandığı hatırlatıldı.

MİLLİ BİRLİK VE KARDEŞLİK VURGUSU

Toplantıda, Türk milletinin tarih boyunca yaşadığı acıların birlik iradesini zayıflatmadığı, aksine güçlendirdiği ifade edildi. Bölücü projelere ve dış müdahalelere karşı milli birlik duygusunun her defasında milletin sağduyusu ve dirayetiyle korunduğu belirtildi.

Farklılıkların ayrışma değil, ortak vatanda ortak gelecek bilincinin unsuru olduğu vurgulandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE: TESLİMİYET DEĞİL TASFİYE

Toplantının ana gündem başlıklarından biri terörsüz Türkiye hedefi oldu. Türkiye’nin 1980’li yıllardan bu yana bölücü terörle kararlı bir mücadele yürüttüğü hatırlatılarak, bu mücadelenin haklı, meşru ve hukuki olduğu vurgulandı.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin terörsüz Türkiye anlayışının, yumuşama ya da geri çekilme değil; terörün tüm unsurlarıyla ortadan kaldırılması hedefini taşıdığı ifade edildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE DEVLET İRADESİNİN İFADESİDİR

Konuşmalarda, terörsüz Türkiye hedefinin terörle mücadeleden vazgeçmek anlamına gelmediği, aksine devlet iradesinin daha güçlü biçimde tahkim edilmesi olduğu belirtildi. Terörle arasına mesafe koyamayan yapılarla yolların kesin biçimde ayrılması gerektiği vurgulandı.

HAYIRLI GÜNLER KOMŞUM ZİYARETLERİ SAHADA KARŞILIK BULDU

İl Başkanı Metehan, teşkilatın sahadaki çalışmalarına da değinerek “Hayırlı Günler Komşum” ziyaretlerinin şekli değil, samimi ve birebir temaslar olduğunu ifade etti. Ev ve köy ziyaretleriyle vatandaşın doğrudan dinlendiği, sorunların yerinde tespit edildiği belirtildi.

Bu çalışmalarla siyasetin merkezinin millet olduğu anlayışının sahada karşılık bulduğu kaydedildi.

TEŞKİLATTA DİSİPLİN VE UYUM

Toplantıda, MHP Kahramanmaraş teşkilatının il yönetiminden ilçe başkanlıklarına kadar tam uyum içerisinde hareket ettiği vurgulandı. Kişisel ajandalara, hizipçi yaklaşımlara ve dağınıklığa izin verilmediği belirtilerek, “Hizip değil hiza, ikilik değil dirlik” anlayışının teşkilatın temel ilkesi olduğu ifade edildi.

KARAKOÇ: BU HAREKET MAKAM DEĞİL KARAKTER MESELESİDİR

Toplantıda söz alan Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in bir siyasi organizasyonun ötesinde, bir dava ve aile bilinci olduğunu ifade etti.

Sadakatin kör bir bağlılık değil; bilinçli, şuurlu ve sorumluluk sahibi bir duruş olduğunu vurgulayan Karakoç, teşkilat içinde fitneye ve perde arkasına yer olmadığını dile getirdi.

SADAKAT PAZARLIK KONUSU DEĞİLDİR

Toplantının genelinde, MHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı’nın liderlik, teşkilat ve doktrin çizgisinden taviz vermeden yoluna devam ettiği mesajı öne çıktı. Bu duruşun geçici ya da konjonktürel olmadığı, dün olduğu gibi bugün ve yarın da aynı kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

TEŞEKKÜR VE KARARLILIK MESAJI

Toplantının sonunda İl Başkanı Mansur Metehan, parti yönetimine ve teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, devletine ve davasına sadakatle hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Program, “Devletine yük olanlardan değil, yükünü taşıyanlardan olma” vurgusuyla sona erdi.